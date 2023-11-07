Главные ошибки при засолке огурцов: ни в коем случае не добавляйте это, иначе получите мутную и водянистую закуску

После сбора урожая многие делают закрутки. Соленые огурцы, если их правильно приготовить, будут целый год радовать хрустящим вкусом. Но некоторые ингредиенты при засолке добавлять не стоит, так как тогда закуска станет водянистой и мутной. Опытные домохозяйки подсказали, какие ошибки точно не стоит совершать при засолке огурчиков.
Они предупредили, что точно стоит отказаться от добавления при засолке экзотических видов соли, в том числе йодированной и морской. Лучшим вариантом станет поваренная соль. А если добавлять уксус, то нужно следить особенно тщательно за дозировками.
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Также некоторые ингредиенты только испортят все. Точно не стоит использовать листья или кору дуба. Обычно их используют, чтобы огурцы за счет дубильных свойств оставались крепкими. Однако тут можно получить не самый приятный эффект, так как они могут существенно изменить вкус закуски и добавить ей горечи.
А еще эксперты рекомендуют избегать большого количества чеснока. Именно из-за него огурцы могут стать водянистыми, а рассол приобретет мутный и некрасивый вид. Важно знать, что на трехлитровую банку не нужно добавлять более четырех зубчиков чеснока, пишет sportkp.ru.