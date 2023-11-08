«Облысевшая» герань покроется пышными цветами: полейте ее этим раствором и любуйтесь

Герань довольно неприхотлива, однако при неправильном уходе со временем она потеряет часть листвы и перестанет цвести. Чтобы избежать этого, нужно регулярно вносить подкормки.

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Особенно важно помочь растению сохранить зеленую листву в зимний период. Если все сделать верно, то в сезон цветение будет долгим и пышным.

Вовсе не обязательно тратиться на дорогие удобрения из магазинов для садоводов. Качественные составы можно приготовить самостоятельно.

Например, отлично подойдет простой настой на основе нашатырного спирта. Пять капель вещества необходимо растворить в литре воды и провести полив. Повторять процедуру следует раз в месяц.

Также герань отлично отреагирует на гумат калия. Разводить это средство можно по той же схеме, что и нашатырь, а вот вносить лучше чаще (раз в две недели). Такое удобрение укрепит корни и повысит иммунитет растения.

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По материалам портала «БелНовости»