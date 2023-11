Скучная роза в подметки не годится этому кустарнику: посадите и превратите дачу в райский сад

Из-за пышного цветения розы на протяжении многих лет пользуются большой популярностью. Однако существуют кустарники, которые выглядят еще эффектнее. К таким относится вечнозеленая камелия.

В зависимости от сорта эта культура может цвести весной или осенью. Цветы вырастают крупными и ароматными. Многим они напоминают необычные розы или пионы белого, розового или красного оттенка.

Стоит отметить, что вырастить камелию сможет только опытный дачник, который может позволить себе уделять много времени уходу за садом.

Растение является довольно требовательным к месту посадки. Важно, чтобы участок находился в полутени и был защищен от сквозняка. Почва должны быть гумусовой и кислой.

Осенью камелию можно высадить саженцем. Приобретая его, необходимо обратить внимание на морозостойкость сорта. В средней полосе могут прижиться и порадовать пышным цветением C. japonica, C. saluenensis, C. oleifera и C. sasanqua.

По материалам портала wiki-dacha.ru.