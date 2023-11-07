Дожди закончатся, а заморозки придут: синоптики поделились прогнозом погоды для Московского региона

По словам эксперта, дожди сохранятся в 6 и 7 ноября. В среду, 8 ноября, на характер погоды повлияет антициклон, благодаря которому осадки сойдут на нет вплоть до конца недели. Осадки ожидаются только в воскресенье.

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При этом 9 и 10 ноября ночи будут достаточно прохладными. В столице температура опустится до 2–3 градусов, по области до нуля. Более того, синоптик призналась, что возможны слабые заморозки.

Котилевская добавила, что на неделе температура воздуха останется выше климатической нормы, пишет РИА Новости.