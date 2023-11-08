Замочите засаленные кухонные потенца в этом ядреном растворе: будут как новые

В процессе использования кухонные полотенца довольно быстро покрываются пятнами и становятся липкими. Убрать такие стойкие загрязнения не получится с помощью обычной стирки, а вот некоторые народные методы отлично справятся с задачей.

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Например, решить проблему сможет горчичный порошок. Шесть столовых ложек средства необходимо насыпать в таз, залить двумя литрами горячей воды, перемешать и дождаться полного растворения.

Затем в полученной жидкости следует замочить полотенца так, чтобы вода полностью покрыла ткань. Лучше всего сделать это вечером и оставить раствор на всю ночь. Чем дольше полотенца будут отмокать, тем лучше.

Такое замачивание растворит все загрязнения. После него полотенца останется только постирать обычным способом.

Стоит отметить, что горчицей можно приводить в порядок даже белые полотенца. Благодаря подобной обработке их цвет станет только ярче.

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По материалам novate.ru.