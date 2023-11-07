Крупнее и слаще «бычьего сердца» — семена этого сорта всегда нарасхват: каждый томат по килограмму

Долгое время для всех дачников оставался эталоном сорт томатов «бычье сердце». Но время идет, появляются новые виды, и королю грядок пришлось потесниться.

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По отзывам многих огородников, плоды «сердца буйвола» гораздо слаще и крупнее тех, что дают кусты «бычьего сердца». Поэтому они теперь сажают только его.

Помидоры чудо-сорта весят от 300 граммов до одного килограмма. Они обладают непревзойденным вкусом. Шкурка у плодов плотная. Эти томаты можно консервировать или использовать для приготовления свежих салатов.

Сорт «сердце буйвола» относится к раннеспелым. Первый урожай снимают уже в июле. Его можно выращивать в парнике или в открытом грунте. Но если для вашего региона характерны резкие перепады температур, лучше разместить растения в теплице.

Кусты этого сорта растут не выше 80 сантиметров, их не нужно пасынковать, но стоит подвязать, так как крупные помидоры могут запросто сломать растения. Кроме того, они не терпят засухи. Чтобы качество томатов не пострадало их нужно регулярно поливать и подкармливать.

Источник: Youtube -канал «В гостях у маркиза»