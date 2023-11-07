Налили 1 стакан коктейля в уличный туалет в ноябре — не будет никакого запаха весь год

Убрать запах из уличного туалета легко и просто. Достаточно знать секрет, который скрывают многие жители деревни. Средство помогает убрать неприятные ароматы вмиг, причем на весь год сразу.
Для этого в пяти литрах воды разведите 150 грамм железного купороса и тщательно перемешайте. У вас получится известный у огородников выжигающий коктейль.
Для закрепления результата понадобится 100 грамм пищевой соды.
Один стакан полученного раствора выливайте в личный туалет — любые запахи уйдут.
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