1 чайная ложка и любой комнатный цветок мигом ожил — живительное удобрение на все случаи жизни

Для всех комнатных цветов без исключения есть универсальное удобрение, которое помогает на все случаи жизни. Даже самое хилое и вялое растение мигом оживет, достаточно просто развести живительный раствор.
Достаточно развести одну чайную ложку сахарного песка в одном литре воды. Тщательно перемешайте до полного растворения ингредиента и поливайте под корни.
Удобрение быстро активизирует рост зеленых листьев и цветоносов. Пышные шапки распустятся уже через неделю.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».