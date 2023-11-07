1 чайная ложка и любой комнатный цветок мигом ожил — живительное удобрение на все случаи жизни

Удобрение для домашних растений. Фото: соцсети

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Для всех комнатных цветов без исключения есть универсальное удобрение, которое помогает на все случаи жизни. Даже самое хилое и вялое растение мигом оживет, достаточно просто развести живительный раствор.

Достаточно развести одну чайную ложку сахарного песка в одном литре воды. Тщательно перемешайте до полного растворения ингредиента и поливайте под корни.

Удобрение быстро активизирует рост зеленых листьев и цветоносов. Пышные шапки распустятся уже через неделю.

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