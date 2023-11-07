Правильный график подкормок для фиалок — будут цвести круглогодично, листья не будут желтеть

В ноябре идеально подойдет Fertika Kristalon для фиалок. Разведите согласно инструкции и используйте по назначению. Средство напитает растения калием и фосфором. Это нужно для бурного цветения и наращивания листовой массы.

Весной фиалки нуждаются в банановой кожуре. Просто порежьте кожуру и залейте одним литром воды. Пусть настоится полторы недели, процедите и поливайте по влажной почве.

Летом подкармливайте растения водой с сахаром. На литр воды достаточно одной чайной ложки.

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