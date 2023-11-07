Добавили 1 горсть в опилки и получили волшебное удобрение для почвы осенью

По поводу опилок на дачном участке садоводы постоянно спорят. Кто-то утверждает, что они способы заменить удобрения, а кто-то утверждает, что опилки наносят вред растениям.

На самом деле опилки делают грунт рыхлым, воздушным, препятствуют возникновению корки. Поэтому перекапывать уже надо будет меньше, чем обычно.