Наклейте кусочек скотча на пластиковую карту: ахнете, какую громадную пользу это принесет

У опытных хозяек в одном из ящиков всегда хранится небольшой рулон скотча. Ведь липкая лента может пригодиться не только во время работы с канцелярией, но и в быту. В числе прочего с ее помощью можно заставить работать старую пластиковую карту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При регулярном использовании магнитная полоса на карте начинает стираться. Из-за этого пластик перестает корректно работать, иногда карту приходится «прокатывать» несколько раз, чтобы произвести оплату.

Решить проблему поможет скотч. Тонкую полоску липкой ленты необходимо просто наклеить на магнитную полоску. После этого карта заработает как новая.

Стоит отметить, что такой реанимационный метод вернет пластику работоспособность лишь на время. Однако у владельца будет возможность обратиться в банк и спокойно сделать перевыпуск.

Ранее хозяйкам рассказали, зачем нужна вторая дырка в раковине. Оказалось, почти никто не использует ее по назначению.

По материалам techinsider.ru