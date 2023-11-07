50 грамм удобрения на 5 литров воды — секретная подкормка смородины в ноябре, ягода попрет

Поздней осенью всегда надо подкармливать смородину, тогда ягода будет расти у вас как на дрожжах и заваливать плодами.

Корни кустарника залегают до полуметра в глубину. И даже если вы смородину подкармливали весной и летом, то все уже улетучилось. Нужны новые препараты, так как вокруг корней почва становится хилой и бедной.

В ноябре самым популярным удобрением среди дачников является древесная зола. Но чтобы подкормка лучше впиталась — надо сделать из нее раствор.

В пяти литрах воды разведите всего 50 грамм золы. Перемешайте и вносите в приствольный круг.

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