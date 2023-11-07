Как вызвать обильное цветение спатифиллума: нужна только одна подкормка — она лучше всех

Спатифиллум, который цветоводы называют «женским счастьем», очень красиво цветет. Вот только бутоны он выпускает не особо охотно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вы тоже столкнулись с тем, что растение отказывается формировать цветоносы, подкормите его удобрением с содержанием фосфора, магния и калия.

Только не нужно бежать в садовый магазин. Лучше сходите в продуктовый. Купите там парочку бананов и перекусите, а кожурой от фруктов угостите спатифиллум. В ней содержатся все нужные вещества.

Рецепт простой. Помойте банановые отходы под струей проточной воды, обсушите и нарежьте их кубиками. Поместите кожуру в литровую банку. Залейте ее водой. Накройте крышкой и уберите в темное место на трое суток.

Когда время пройдет, пропустите настой через марлю и немедленно приступайте к подкормке. Вносить удобрение следует методом полива. Для одного растения достаточно взять всего 100 миллилитров питательного состава.

Эффект не заставит себя долго ждать. Уже в скором времени спатифиллум начнет выпускать белые стрелы.

Источник: дзен-канал «Цветы на окне».