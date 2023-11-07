Когда сеять огурцы на рассаду в 2024 году по лунному календарю — благоприятные даты по регионам

Чтобы посеять огурцы или вырастить из них рассаду в 2024 году — нужно осенью провести подготовительные работы на огороде. Растения нуждаются в питательных веществах, поэтому не забудьте про этот момент.

Далее думайте уже о благоприятных датах, когда же можно сеять рассаду. Все зависит от региона. Например, в южных областях России семена для рассады огурцов сеем в начале апреля. А в грунт уже пересаживаем с 1 по 6 мая по лунному календарю.

В центральной части России к рассаде переходим в конце апреля, а в землю сеем в июне. Идеальные даты — 1–3, 5–6, 10–11.

В северных и сибирских регионах рассаду сажаем в конце мая, а в грунт сеем 10–11 или 14–15 июня.

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