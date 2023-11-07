Будет только белая полоса! Какие деревья можно сажать возле дома, а какие нет

Существуют деревья, которые можно сажать возле дома, а какие ни в коем случае нельзя, так как они приносят беды и страдания жильцам. Многие в это верят. Так как механизм работает.

Например, считается, что рябина избавляет от негатива и ссор в доме. Калина защищает хозяев от болезней, а можжевельник оберегает от порчи и сглаза.

Вишня приносит счастье в дом, а яблоня притягивает любовь. Шиповник укрепляет отношения в семье.

А вот береза, наоборот, притягивает беспокойных духов, поэтому высаживайте это дерево подальше от дома. Дуб забирает силы, а ива приносит страдания и беды.

Сосна губит другие растения, а тополь разлучает любимых. Считается, что это дерево тянет в дом черную полосу.

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