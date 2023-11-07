Вам врут: в магазине смотрите на упаковки с этим товаром — дважды подумайте

Давно известно, что для увеличения собственной прибыли магазины регулярно используют различные уловки. При этом махинации происходят не только с ценниками или акциями. Специалисты Роскачества рассказали об обмане, который заключается в уменьшении самой упаковки товара.

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Эксперты подвели исследование, по итогам которого выяснилось, что упаковки некоторых товаров стали незначительно меньше. Вместо привычных 350 граммов объем упаковки все чаще составляет 250, 270 или 290 граммов. Чаще всего так поступают производители сметаны. Похожая ситуация с йогуртами.

В случае с творогом все намного серьезнее. Упаковки по 250 граммов полностью исчезли с полок. Вместо них можно встретить емкости по 180 или 200 граммов, подчеркивается на сайте Роскачества.

При этом менять цены производители не торопятся. Несмотря на «похудевшую» упаковку, продукты часто продаются по той же цене.