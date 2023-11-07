Крысы и мыши массово полезли на дачу и в сарай — разложили аппетитные приманки, коты и собаки не отравятся

В ноябре перед морозами мыши и крысы массово бегут из полей в жилые дома, в сараи и даже теплицы. Там грызуны делают домики и начинают портить нам жизнь.

Бороться с вредителями надо, пока они не уничтожили имущество. И один из лучших препаратов — «Шторм».

Даже на улице препарат может лежать два месяца, его не размачивают осадки.

Вскройте банку в ноябре и разломайте голубые ломтики на части. Это нужно для того, чтобы увеличить количество порций.

Мыши и крысы, ничего не подозревая, едят аппетитные приманки и отравляются. Достаточно нескольких укусов.

Кстати, для домашних животных препарат безопасный. Точнее, он имеет резкий запах, и коты с собаками никогда его есть не будут.

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