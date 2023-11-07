Сливы перестанут гнить и опадать, исчезнут червяки - опрыскайте этим средством в ноябре

Сливу постоянно изводят плодожорки и плодовая гниль. Поэтому дерево надо всегда обрабатывать. Идеально это делать в ноябре, когда опадет листва, тогда можно применять более ядреные растворы, плоды вы не заденете.

Лучше всего с задачей справится железный купорос. Надо развести 400 мл на 10 литров воды. Тщательно перемешайте и опрыскивайте. Начинайте с кроны, затем хорошо пройдитесь по веткам и стволу.

Раствор должен стекать с дерева, его должно быть много, не жалейте.

В итоге в следующем сезоне сливы ваши перестанут гнить и опадать.

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