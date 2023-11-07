Энергетический эликсир для герани в ноябре: 3 чайные ложки на литр воды - цветы попрут, листья будут зелеными

Перед приходом зимы герань надо всегда подкармливать удобрениями, которые укрепят иммунитет и позволят распускаться пышным цветоносам, а также наращивать листовую массу растениям.

Потому что когда цветам не хватает веществ - листья начинают желтеть и растение выглядит чахло.

Разведите в одном литре воды одну чайную ложку крахмала. Этот ингредиент позволяет улучшить плодородие почвы, повышает иммунитет растения. От этого листья становятся зеленее, здоровее.

К этой смеси добавляем одну чайную ложку сахара и столько же кефира любой жирности. Главное, чтобы процент был ненулевым, так как толку от него никакого не будет.

Раствор тщательно перемешайте и поливайте герани под корень один раз в две недели.

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