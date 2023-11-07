Какие ветки яблони надо обрезать в ноябре - урожай завалит в новом сезоне

В ноябре яблони надо всегда обрезать. Опытные садоводы проводят санитарную и формирующую обрезки.

Для начала удаляются ветки, которые засохли. Затем обратите внимание на побеги, которые висят вниз строго под прямым углом, от них тоже толку не будет - убирайте.

Также надо убрать ветки, которые растут из одной части кроны в другую. Побеги, которые имеют острый угол, трущиеся ветки тоже убираем.

Также важен температурный режим. Идеально проводить обрезку в ноябре при средней температуре -10 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».