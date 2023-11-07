Пожиратели батареи: отключите эти бесполезные функции — телефон проработает неделю без зарядки

Сэкономить зарядку на телефоне можно не только с помощью режима полета или сокращения времени использования гаджета. Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заверил, что в отдельных случаях достаточно отключить несколько сервисов.

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По словам специалиста, в первую очередь стоит отключить уведомления от приложений. Особенно, если их нельзя назвать важными. Их постоянное всплывание на экране телефона расходует заряд устройства.

Не менее важно проследить, какие программы на телефоне работают в фоновом режиме. Эту функцию также стоит отключить.

«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — предупредил Закарян в беседе с «Праймом».

Он добавил, что замедлять работу телефона может еще и отслеживание геолокации. Для большинства приложений эта функция является полностью бесполезной, поэтому ее можно ограничить. Оставить возможность отслеживать геолокацию стоит позволить только отдельным программам. Например, картам или приложениям для заказа такси.