Бежать к раковине сломя голову не нужно: вот что стоит делать с замороженными ягодами

В зимний период многие россияне вынуждены покупать замороженные ягоды. Например, клубнику или малину. Шеф-повар Станислав Филимонов рассказал, нужно ли их мыть перед началом готовки.
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Кулинарный эксперт подчеркнул, что большинство ягод продаются в заводской упаковке. Как правило, в таком случае мыть их необязательно. Ягоды можно использовать в готовке или употреблять практически сразу. Понадобится лишь подождать, пока они оттают.
При этом шеф-повар подчеркнул, что мыть клубнику или малину все же можно — хуже от этого явно не будет. Проточная вода поможет избавиться от различного мусора, который часто присутствует в упаковках.
«Можно залить ягоды водой, чтобы убрать какие-то листочки или палочки. Мусор всплывет на поверхность, и от него будет легко избавиться», — подытожил Филимонов в беседе с порталом «Городовой».