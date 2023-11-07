Бежать к раковине сломя голову не нужно: вот что стоит делать с замороженными ягодами

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кулинарный эксперт подчеркнул, что большинство ягод продаются в заводской упаковке. Как правило, в таком случае мыть их необязательно. Ягоды можно использовать в готовке или употреблять практически сразу. Понадобится лишь подождать, пока они оттают.

При этом шеф-повар подчеркнул, что мыть клубнику или малину все же можно — хуже от этого явно не будет. Проточная вода поможет избавиться от различного мусора, который часто присутствует в упаковках.