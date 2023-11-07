Иначе к весне останется сухая палка: сделайте это с комнатными растениями осенью — важно

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В первую очередь нужно отрегулировать освещенность. Осенью солнце становится менее интенсивным, что может негативно сказаться на росте домашних цветов. Важно учесть, какое количество необходимо тому или иному растению, после чего отрегулировать положение цветка.

Не менее важно позаботиться о температуре и влажности. Излишняя сухость или жара могут полностью погубить растения, пишет портал «ТУТ Новости».

Следует также скорректировать режим полива. Как правило, в осенний период растениям нужно куда меньше влаги.

Главное, о чем нельзя забывать — удобрения. К каждому цветку важно подобрать подходящую подкормку. Это позволит поддержать растения в сезон, когда солнца стало значительно меньше.