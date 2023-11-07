Даже не вздумайте: эти блюда нельзя заказывать в кафе

Соусы рестораны нередко оставляют открытыми. Даже в тех случаях, когда его используют только в начале и конце дня. Подобное хранение приводит к тому, что в продукте начинают появляться различные бактерии. В итоге продукт становится опасным, пишет WomanHit.

Безопасной в ресторане нельзя назвать даже воду. Перед подачей ее пропускают через фильтр. Однако последний меняют достаточно редко.

Блюда на раздаче лучше обходить стороной. Они всегда остаются неприкрытыми и хранятся по несколько часов. В жару такие блюда быстро портятся и становятся действительно опасными для желудка. В отдельных случаях они могут даже вызывать отравления.

Главное, от чего стоит отказаться — фреши. Во время их приготовления повара далеко не всегда моют руки и обрабатывают соковыжималку. Как итог — вредные бактерии попадают прямо в напиток.