Даже не вздумайте: эти блюда нельзя заказывать в кафе

Вопреки популярному мнению, далеко не все блюда в кафе или ресторанах являются качественными. Некоторые из них хранятся в ужасных условиях и способны даже вызывать отравления. Эксперты рассказали, от заказа каких вещей точно стоит отказаться.
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Первое, с чем стоит быть осторожнее, — кетчуп в бутылке. Как правило, повара стараются экономить и расходовать его до последней капли. За условиями хранения продукта никто не следит. Зачастую кетчупы даже смешивают в одной емкости, которую редко промывают.
Соусы рестораны нередко оставляют открытыми. Даже в тех случаях, когда его используют только в начале и конце дня. Подобное хранение приводит к тому, что в продукте начинают появляться различные бактерии. В итоге продукт становится опасным, пишет WomanHit.
Безопасной в ресторане нельзя назвать даже воду. Перед подачей ее пропускают через фильтр. Однако последний меняют достаточно редко.
Блюда на раздаче лучше обходить стороной. Они всегда остаются неприкрытыми и хранятся по несколько часов. В жару такие блюда быстро портятся и становятся действительно опасными для желудка. В отдельных случаях они могут даже вызывать отравления.
Главное, от чего стоит отказаться — фреши. Во время их приготовления повара далеко не всегда моют руки и обрабатывают соковыжималку. Как итог — вредные бактерии попадают прямо в напиток.