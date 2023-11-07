Приколите булавку и выходите из дома — подпрыгнете от того, зачем это нужно

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Все дело в том, что булавки делают носку любой одежды намного комфортнее. В том числе помогают избавиться от статического электричества, которое вырабатывается во время ходьбы. Достаточно приколоть булавку на любую часть вещи. После этого неприятные покалывания сразу же исчезнут.

Применять булавки можно и по-другому. Например, с помощью них можно скрепить шторы между собой. Благодаря этой небольшой хитрости солнечный свет перестанет проникать в комнату, а сон будет намного крепче, пишет портал «Белновости».