Деревенский способ квашения капусты: самый вкусный рецепт любимой закуски

Традиционно в ноябре люди квасят позднеспелые сорта капусты на зиму. Это любимая заготовка, которая идеальна на столе как самостоятельная закуска, так и незаменимый ингредиент в составе разных блюд. Бигус, салаты, пирожки с капустой и многие другие яства давно обожаемы народом и улетают со стола за минуты.

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Деревенский рецепт квашения капусты простой, с ним справится даже начинающая хозяюшка. Надо взять: капуста белокочанная - 4 кг; соль - 4 ст. л.; лавровый лист - 2 шт.; душистый перец 3 горошины; укроп (соцветия с семенами) - 4 ст. л.