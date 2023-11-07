Деревенский способ квашения капусты: самый вкусный рецепт любимой закуски

Традиционно в ноябре люди квасят позднеспелые сорта капусты на зиму. Это любимая заготовка, которая идеальна на столе как самостоятельная закуска, так и незаменимый ингредиент в составе разных блюд. Бигус, салаты, пирожки с капустой и многие другие яства давно обожаемы народом и улетают со стола за минуты.
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Деревенский рецепт квашения капусты простой, с ним справится даже начинающая хозяюшка. Надо взять: капуста белокочанная - 4 кг; соль - 4 ст. л.; лавровый лист - 2 шт.; душистый перец 3 горошины; укроп (соцветия с семенами) - 4 ст. л.
Вилки помыть, убрать верхний слой листьев, нашинковать соломкой. Добавить соль, укроп, промять как следует и оставить на час стоять на столе. И только после этого поместить под пресс на сутки.
Через сутки разложить по банкам капусту, добавить оставшиеся пряности и накрыть марлей, оставить так на 3-4 дня в комнате. Не забывать постоянно протыкать деревянной шпажкой до самого дна, чтобы выходили скопления воздуха и бродящих газов. Спустя указанный срок закрыть крышкой и убрать в погреб.
По материалам сайта Belnovosti