Что в ноябре нужно сделать с малиной: следующим летом побьет урожайные рекорды

Малина. Фото: Global Look Press

Болезни и вредители сильно сказываются на состоянии малинника.

Чтобы следующим летом малина порадовала урожаем сильнее, чем в прошедшем сезоне, дачники готовятся к этому еще осенью. Ноябрь хоть и граничит с зимой, но это не повод бросать все дела. Потому что в конце осени есть еще масса дел, для которых наступило самое время.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Малину по осени тщательно прибирают и готовят к зиме и будущим летним рекордам. В ноябре наступает время обработки кустарников от вредителей и болезней.

Чтобы грибковые хвори не поражали малинник, его срочно обрабатывают 1%-ным раствором бордосской жидкости.

Вредители по осени ищут укромные места поближе к малине, чтобы с наступлением тепла быстренько дотянуться до лакомства. Бороться дачнику приходится с несколькими напастями: паутинный клещ, долгоносик, малинный жук, моль и малинная галлиция – желающих обобрать вашу ягоду немало.

Чтобы избавить малинник от перечисленных обжор, надо в ноябре запастись препаратами, оберегающими от них. Это 0,3%-ный раствор хлорофоса, карбофос, «Профилактин» и т.п.

По материалам сайта Belnovosti

Читайте также