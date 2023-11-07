Что в ноябре нужно сделать с малиной: следующим летом побьет урожайные рекорды

Чтобы следующим летом малина порадовала урожаем сильнее, чем в прошедшем сезоне, дачники готовятся к этому еще осенью. Ноябрь хоть и граничит с зимой, но это не повод бросать все дела. Потому что в конце осени есть еще масса дел, для которых наступило самое время.

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Малину по осени тщательно прибирают и готовят к зиме и будущим летним рекордам. В ноябре наступает время обработки кустарников от вредителей и болезней.