Что в ноябре нужно сделать с малиной: следующим летом побьет урожайные рекорды

Чтобы следующим летом малина порадовала урожаем сильнее, чем в прошедшем сезоне, дачники готовятся к этому еще осенью. Ноябрь хоть и граничит с зимой, но это не повод бросать все дела. Потому что в конце осени есть еще масса дел, для которых наступило самое время.
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Малину по осени тщательно прибирают и готовят к зиме и будущим летним рекордам. В ноябре наступает время обработки кустарников от вредителей и болезней.
Чтобы грибковые хвори не поражали малинник, его срочно обрабатывают 1%-ным раствором бордосской жидкости.
Вредители по осени ищут укромные места поближе к малине, чтобы с наступлением тепла быстренько дотянуться до лакомства. Бороться дачнику приходится с несколькими напастями: паутинный клещ, долгоносик, малинный жук, моль и малинная галлиция – желающих обобрать вашу ягоду немало.
Чтобы избавить малинник от перечисленных обжор, надо в ноябре запастись препаратами, оберегающими от них. Это 0,3%-ный раствор хлорофоса, карбофос, «Профилактин» и т.п.
По материалам сайта Belnovosti