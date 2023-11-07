Мужчин воротит от этих вещей в гардеробе женщины: отталкивают

В первую очередь, мужчины не понимают оверсайз – куртки и шубы, которыми в два, а то и в три раза можно обернуться хрупкой женщине. Они считают, что безразмерные вещи убивают женственность своей хозяйки.

Следом идут костюмы в пижамном стиле. В них, уверен сильный пол, надо ходить по дому, но никак не по театру или ресторану.

Остроносая обувь не в фаворе у мужчин – они ассоциируют ее с шутовскими туфлями, к тому же ступня женщины выглядит в такой паре массивно.

Отталкивают мужчин большие очки. Массивная оправа и крупная линза не делают лицо красотки более миниатюрным, как то кажется девушкам, а наоборот искажают черты лица.

Джинсы и брюки с завышенной талией мужчины находят неэстетичными, мол, портят фигуру, из-за них ягодицы выглядят не подтянуто.

По материалам сайта Kinoafisha.info