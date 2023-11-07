Один продукт в тесте, и блины божественные, нежные: когда узнали, ахнули – это так просто

Блинчики обожают и взрослые, и дети, но не всегда они выходят мягкими и нежными. Назван один дополнительный ингредиент, который при добавлении в тесто делает блюдо ароматным, вкусными и мягенькими.

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Речь идет про мед. Тесто с ним готовится просто. 2 яйца разбивают в миску и вносят 2 ст. ложки меда. Аккуратно помещают эту посуду на водяную баню и доводят до полного растворения меда.