Один продукт в тесте, и блины божественные, нежные: когда узнали, ахнули – это так просто

Блинчики обожают и взрослые, и дети, но не всегда они выходят мягкими и нежными. Назван один дополнительный ингредиент, который при добавлении в тесто делает блюдо ароматным, вкусными и мягенькими.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Речь идет про мед. Тесто с ним готовится просто. 2 яйца разбивают в миску и вносят 2 ст. ложки меда. Аккуратно помещают эту посуду на водяную баню и доводят до полного растворения меда.
Затем вливают 2 стакана молока, 50 мл растительного масла, 1 стакан муки и щепотку соды. Тщательно вымешивают.
После готовности тесто отставляют на 15-20 минут, а затем приступают к жарке. Важно, чтобы сковорода была хорошенько разогрета.
По материалам сайта Belnovosti