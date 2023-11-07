Один продукт в тесте, и блины божественные, нежные: когда узнали, ахнули – это так просто

Блины. Фото: Global Look Press

Не каждая хозяюшка знает про эту хитрость.

Блинчики обожают и взрослые, и дети, но не всегда они выходят мягкими и нежными. Назван один дополнительный ингредиент, который при добавлении в тесто делает блюдо ароматным, вкусными и мягенькими.

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Речь идет про мед. Тесто с ним готовится просто. 2 яйца разбивают в миску и вносят 2 ст. ложки меда. Аккуратно помещают эту посуду на водяную баню и доводят до полного растворения меда.

Затем вливают 2 стакана молока, 50 мл растительного масла, 1 стакан муки и щепотку соды. Тщательно вымешивают.

После готовности тесто отставляют на 15-20 минут, а затем приступают к жарке. Важно, чтобы сковорода была хорошенько разогрета.

По материалам сайта Belnovosti

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