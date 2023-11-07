Вот что сделали, чтобы картошка в погребе не загнила: хранится всю зиму свежая и невредимая

Картофель выращивают на участке многие россияне. Но не каждый способен его правильно сохранить на всю зиму. Дело в условиях, при которых овощи хранятся. Если они не обеспечены грамотно, урожай может одрябнуть, начать прорастать либо вообще сгнить.
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Что делать, чтобы картошка не сгнила? Оказывается, ничего экстраординарного. Важно подготовить помещение к хранению картофеля, его нужно очистить от мусора, промыть мыльным раствором, обработать медным купоросом, хорошенько проветрить.
Саму картошку тоже тщательно готовят. Ее перед погружением на хранение просушивают (до 15 дней), тщательно перебирают, отбрасывая поврежденные, больные и гниющие.
В погребе обеспечивают температуру в пределах 2-4 градусов тепла, а влажность порядка 90%. Картофель помещают в деревянные ящики, на дне которых выкладывают войлочную ткань. Категорически не подходят для длительного хранения полиэтиленовые пакеты и плотные мешки – они не пропускают воздух, и картофель быстро портится.
По материалам сайта Agronom.expert