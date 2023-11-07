Вот что сделали, чтобы картошка в погребе не загнила: хранится всю зиму свежая и невредимая

Картофель выращивают на участке многие россияне. Но не каждый способен его правильно сохранить на всю зиму. Дело в условиях, при которых овощи хранятся. Если они не обеспечены грамотно, урожай может одрябнуть, начать прорастать либо вообще сгнить.

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Что делать, чтобы картошка не сгнила? Оказывается, ничего экстраординарного. Важно подготовить помещение к хранению картофеля, его нужно очистить от мусора, промыть мыльным раствором, обработать медным купоросом, хорошенько проветрить.