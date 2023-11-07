Рулет из тыквы влюбляет в себя с первого укуса: готовим всю осень, объедение

С наступлением осени тыква все чаще появляется на столах россиян. Причем в самом разнообразном виде – запеченная, в салатах, оладушках или десертах. Большую популярность приобрели тыквенные рулеты, которые влюбляют с первого укуса.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Готовится такая выпечка просто, а результат вкусный и ароматный. Потребуется 5 яиц, стакан муки, по 1 ст.л воды и растительного масла, мякоть тыквы, сахар и корица, имбирь.
Замешиваем тесто, чтобы по консистенции оно получилось примерно таким, как на домашнюю лапшу. Оставляем настояться, отдохнуть.
Готовим тыкву, убираем сердцевину и кожуру, натираем на терке, добавляем к ней сахар, корицу, имбирь и другие пряности по вкусу.
Раскатываем тесто тонкой лепешкой, натираем мукой с одной стороны, растительным маслом – с другой. Ровным слоем выкладываем на нее тыквенную начинку.
Сворачиваем лепешку в рулет, помещаем в разогретую на 180 градусов и выпекаем 35 минут. Как приготовится, обсыпаем сахарной пудрой и накрываем на стол.
По материалам сайта Belnovosti