Рулет из тыквы влюбляет в себя с первого укуса: готовим всю осень, объедение

С наступлением осени тыква все чаще появляется на столах россиян. Причем в самом разнообразном виде – запеченная, в салатах, оладушках или десертах. Большую популярность приобрели тыквенные рулеты, которые влюбляют с первого укуса.

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Готовится такая выпечка просто, а результат вкусный и ароматный. Потребуется 5 яиц, стакан муки, по 1 ст.л воды и растительного масла, мякоть тыквы, сахар и корица, имбирь.

Замешиваем тесто, чтобы по консистенции оно получилось примерно таким, как на домашнюю лапшу. Оставляем настояться, отдохнуть.