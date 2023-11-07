Тесто замешиваем только с этими хитростями: так выпечка пышнее, чем облачко, - не опадает даже на следующий день

Булочки, пирожки и прочая выпечка регулярно появляются на столах россиян, поскольку с детства являются любимыми перекусами. Разумеется, самые вкусные – это приготовленные дома, но не каждая хозяйка знает, как добиться пышности и воздушности от булок. Секрет, между тем, в тесте, а точнее – в одном ингредиенте.
При замешивании теста следует добавлять обычный картофельный крахмал. Предварительно его следует растворить в воде. Объем, который необходим, - это 2-3 ст.л крахмала на 1 кг муки.
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Вместо воды в тесто добавляют молоко, так выпечка будет более ароматной. А подниматься в духовке в процессе приготовления она будет еще быстрее и лучше, если добавить минеральную воду.
По материалам сайта Belnovosti