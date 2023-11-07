Тесто замешиваем только с этими хитростями: так выпечка пышнее, чем облачко, - не опадает даже на следующий день

При замешивании теста следует добавлять обычный картофельный крахмал. Предварительно его следует растворить в воде. Объем, который необходим, - это 2-3 ст.л крахмала на 1 кг муки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вместо воды в тесто добавляют молоко, так выпечка будет более ароматной. А подниматься в духовке в процессе приготовления она будет еще быстрее и лучше, если добавить минеральную воду.

По материалам сайта Belnovosti