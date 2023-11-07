Фаленопсисы после этого цветут по полгода: несложные хитрости

Многие любители орхидей мечтают, чтобы цветок изобиловал бутонами долго и постоянно. Но так бывает нечасто. Фаленопсисы, однако, можно заставить цвести на протяжении полугода, если изловчиться в уходе.
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Для начала надо выбрать горшок поменьше. Потому что орхидея не будет цвести, пока не заполнит корнями всю емкость.
Затем цветок надо подкармливать, орхидея нуждается в калии, фосфоре, азоте. Причем, наибольшую важность имеет присутствие фосфора – чем его больше, тем пышнее цветение.
Фосфорные подкормки применяют, как только появились первые бутоны. А затем уже берутся обычные удобрения.
Важно не забывать, что фаленопсисы нуждаются в поливе и тепле на всем протяжении цветения. Тогда пышная шапка красоты будет продолжать радовать глаз много месяцев.
По материалам сайта Belnovosti