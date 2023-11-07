Фаленопсисы после этого цветут по полгода: несложные хитрости

Многие любители орхидей мечтают, чтобы цветок изобиловал бутонами долго и постоянно. Но так бывает нечасто. Фаленопсисы, однако, можно заставить цвести на протяжении полугода, если изловчиться в уходе.

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Для начала надо выбрать горшок поменьше. Потому что орхидея не будет цвести, пока не заполнит корнями всю емкость.

Затем цветок надо подкармливать, орхидея нуждается в калии, фосфоре, азоте. Причем, наибольшую важность имеет присутствие фосфора – чем его больше, тем пышнее цветение.