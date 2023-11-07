Какая соль самая полезная: этот ингредиент должен присутствовать обязательно

Сегодня на вкус и цвет в магазине можно выбрать любую соль. Однако, каждая хозяйка при этом задумывается, а какая же из них – самая полезная. Оказывается, среди множества вариантов, действительно, есть та самая, которую следует выбирать всегда.

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При этом, соль должна содержать йод. Да, это старая-добрая йодированная соль. Этот полезный элемент стабильнее всего в соли мелкого помола, а его содержание не должно превышать 40+15 мкг/г.