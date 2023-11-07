Быстрый и вкусный завтрак без заморочек: рецепт топового омлета в микроволновке за две минуты

Нужно взять: два куриных яйца, 50 грамм сыра фета, 50 грамм зеленого лука, 50 грамм листьев шпината, 50 грамм болгарского перца, а также соли и перца по вкусу.

Сначала нужно найти вместительную кружку и налить в нее немного растительного масла. Затем в чашку добавляется два яйца. Их необходимо взбить с помощью вилкой до однородной консистенции. После этого туда же отправляются нарезанный кусочками болгарский перец, сыр, нашинкованный зеленый лук и шпинат.

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А если хочется сделать омлет посытнее, то можно также добавить нарезанную ветчину. Все ингредиенты аккуратно перемешиваются прям в кружке. После этого емкость ставится в микроволновую печку 1,5 минуты на высокой мощности. Также омлет должен постоять под крышкой еще минуты полторы, после чего можно приступать к завтраку, пишет Marie Claire.