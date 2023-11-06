Как варить макароны правильно — точно не слипнутся: итальянцы назвали главные ошибки приготовления

Обычно макароны излюбленное блюдо у детей и взрослых. Есть различные вариации блюд с пастой. Но зачастую не у всех получается сварить их, чтобы они были вкусными и не слиплись. Специалист предприятия по производству макаронных изделий Seggiano Пери Иглтон пояснил, почему так происходит. Он назвал ошибки, которые часто совершаются во время приготовления макарон.
По словам эксперта, особенно важно варить макароны в большом количестве воды. Дело в том, что крахмал от этих макаронных изделий растворяется в воде, и если жидкости в кастрюле мало, то его концентрация просто превращает воду в вязкую кашицу. По этой причине потом макароны слипаются.
Иглтон добавил, что самым лучшим соотношением является от 500 мл до 1 литра воды на каждые 80-100 граммов макарон. Еще важно варить их в посуде с высокими стенками, чтобы вода при кипении не переливалась через край.
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Еще одной ошибкой, которую делают почти все, это добавление макарон в воду до ее закипания. Это тоже может привести к тому, что макароны начнут склеиваться. А объясняется это просто — молекулы воды двигаются недостаточно быстро в незакипевшей воде, а крахмал уже начал выделяться.
И в заключении специалист напомнил, что обязательно надо помешивать блюдо в процессе приготовления, пишет издание Mirror.