Как спасти засохшие влажные салфетки: только не лейте в них воду — это не поможет

Влажные салфетки — незаменимая вещь в быту. Многие современные хозяйки стараются иметь дома запас этих полезных изделий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

С одной стороны, это очень удобно. Хорошо, что они всегда есть под рукой. А с другой — случается и такое, что при длительном или неправильном хранении салфетки высыхают.

Знакомая проблема? Не торопитесь выбрасывать испорченные пачки в мусорницу. Их еще можно спасти.

Вероятно, вы подумали о питьевой воде. К сожалению, ее лить бесполезно. Эти меры помогут совсем ненадолго. Обычная вода очень быстро испарится, и вы вернетесь к тому, с чего начали.

Вместо нее следует взять мицеллярную воду. Косметическое средство нужно налить прямо в пачку с высохшими салфетками. Не переборщите. Добавляйте жидкость порционно, пока не добьетесь нужного результата.

После этого закройте упаковку. Встряхните ее как следует и используйте салфетки по назначению. Эти нехитрые манипуляции сделают изделия еще лучше. С такой пропиткой можно запросто оттереть перманентный маркер или следы от чернил.

Источник: телеграм-канал «Nechetoff | Лайфхаки»