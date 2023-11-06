Эти многолетние овощи можно оставлять на грядках: легко переносят даже лютые морозы

Обычно с наступлением осени дачники опустошают грядки, подготавливая участок к зимовке. Но иногда можно облегчить себе работу. Есть категория многолетних овощей, которая не нуждается в полном удалении с грядки, так как она может перенести зиму и весной продолжить радовать урожаем. Эксперты назвали те растения, которые обладают таким свойством.
Так в списке оказались: щавель, хрен, ревень, любисток и корневищные луки (батун, слизун и шнитт).
А еще к этой категории относятся пряные травы, которые способны расти на огороде пять сезонов подряд – мята, мелисса, душица, котовник и эстрагон (но на зиму их лучше укрыть мульчей).
По словам экспертов, в первый год урожай с этих растений обычно не собирают. Так им дается шанс окрепнуть. Уборку следует начать со следующей весны, когда вырастает новая листва, пишут Belnovosti.