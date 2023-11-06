Отмываем сковороду с помощью 2-х стаканов: нагар сойдет через 5 минут — слезет пластами

Если вы активно пользуетесь сковородкой, на ней неизбежно появится нагар. Удалить приставший жир довольно трудно. Тереть посуду жесткой губкой нельзя, так как может пострадать покрытие.

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Поэтому есть всего два варианта. Можно пойти в магазин и купить там специальную химию. К слову, она стоит довольно дорого. А можно воспользоваться народным методом «два стакана». Он поможет решить проблему всего за 5 минут. При этом спасение сковороды обойдется вам в копейки.

Выбрали второй вариант? Дождитесь полного остывания посуды. Затем влейте в нее стакан обычной воды и такое же количество белого столового уксуса. Нагрейте смесь до кипения. Убавьте огонь до минимума и подождите 5 минут.

По прошествии времени слейте жидкость. Уберите с помощью мягкой губки ошметки гари. Помойте сковороду теплой водой и наслаждайтесь безупречным результатом. Посуда будет сиять, словно только что с витрины.

Источник: ussurmedia.ru