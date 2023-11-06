Отмываем сковороду с помощью 2-х стаканов: нагар сойдет через 5 минут — слезет пластами

Фото: freepik.com/senivpetro

Так просто, что даже не верится!

Если вы активно пользуетесь сковородкой, на ней неизбежно появится нагар. Удалить приставший жир довольно трудно. Тереть посуду жесткой губкой нельзя, так как может пострадать покрытие. 

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Поэтому есть всего два варианта. Можно пойти в магазин и купить там специальную химию. К слову, она стоит довольно дорого. А можно воспользоваться народным методом «два стакана». Он поможет решить проблему всего за 5 минут. При этом спасение сковороды обойдется вам в копейки.

Выбрали второй вариант? Дождитесь полного остывания посуды. Затем влейте в нее стакан обычной воды и такое же количество белого столового уксуса. Нагрейте смесь до кипения. Убавьте огонь до минимума и подождите 5 минут.

По прошествии времени слейте жидкость. Уберите с помощью мягкой губки ошметки гари. Помойте сковороду теплой водой и наслаждайтесь безупречным результатом. Посуда будет сиять, словно только что с витрины.

Источник: ussurmedia.ru

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