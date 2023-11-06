Только такие наряды стройнят: четыре совета для девушек с формами plus size

Порой лишние килограммы появляются и хочется их скрыть. Скорректировать фигуру можно с помощью правильно подобранной одежды. Тут важен даже не фасон, а ряд другим факторов. Основатель собственного бренда одежды True Woman Екатерина Дорощук.
Так первое, на что нужно обратить внимание, это цвет. Если сделать правильный выбор, то это поможет визуально изменить очертания тела. Так темные и черные цвета всегда вытягивают силуэт, уменьшают объемы. А вот белые, светлые тона лучше опасаться, так как они делают фигуру более массивной. Но не нужно носить только черную одежду. Лучше играть с цветом, избегая большого количества светлых тонов.
Эксперт добавила, что важны детали. Так принт способен уменьшить силуэт. Нельзя перебарщивать ни с мелкими, ни с крупными рисунками. Если это наряд с линиями, то они должны быть продольными, максимально вытягивающими силуэт. А вот горизонтальные детали только расширят формы.
Особое внимание нужно уделять ткани. Девушка с формами лучше отказаться от синтетических изделий. Нужно брать наряд из натуральных материалов, которые позволяют проникать воздуху. В такой одежде не придется потеть. Еще опасны для дам plus size очень плотные ткани, как дабл. Они плохо смотрятся и добавляют объем. А хлипкая ткань точно подчеркнет все недостатки фигуры.
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Ткани делятся для осенне-зимнего периода и ткани для весенне-летнего. Так в холода лучше носить кашемир. Но выбирая наряд их такой ткани, надо не забывать про пропорции фигуры. Зимой также буду идеальными альпака и другие виды шерсти.
А вот, хлопок, шелк и деним можно носить круглый год. Девушкам с формами стоит иметь в гардеробе хлопоквые наряды фасона оверсайз рубашечного типа и футболки из этого материала. Они всегда будут хорошо сидеть на фигуре. А плотный, премиальный хлопок, способный лучше держать форму, скроет изъяны.
Также эксперт предупредила, что атласный шелк может зрительно увеличить объем. Но если приглянулось платье из этого материла, то хорошим выбором станет модель с запахом, завышенной талией. А если рассматривать креповый шелк, полупрозрачный шифон, то тут стоит остановить свой выбор на просторных платьях и блузах с тонким натуральным подкладом, так как они не будут обтягивать силуэт, пишет MarieClaire.