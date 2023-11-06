Только такие наряды стройнят: четыре совета для девушек с формами plus size

Эксперт добавила, что важны детали. Так принт способен уменьшить силуэт. Нельзя перебарщивать ни с мелкими, ни с крупными рисунками. Если это наряд с линиями, то они должны быть продольными, максимально вытягивающими силуэт. А вот горизонтальные детали только расширят формы.

Особое внимание нужно уделять ткани. Девушка с формами лучше отказаться от синтетических изделий. Нужно брать наряд из натуральных материалов, которые позволяют проникать воздуху. В такой одежде не придется потеть. Еще опасны для дам plus size очень плотные ткани, как дабл. Они плохо смотрятся и добавляют объем. А хлипкая ткань точно подчеркнет все недостатки фигуры.

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Ткани делятся для осенне-зимнего периода и ткани для весенне-летнего. Так в холода лучше носить кашемир. Но выбирая наряд их такой ткани, надо не забывать про пропорции фигуры. Зимой также буду идеальными альпака и другие виды шерсти.

А вот, хлопок, шелк и деним можно носить круглый год. Девушкам с формами стоит иметь в гардеробе хлопоквые наряды фасона оверсайз рубашечного типа и футболки из этого материала. Они всегда будут хорошо сидеть на фигуре. А плотный, премиальный хлопок, способный лучше держать форму, скроет изъяны.

Также эксперт предупредила, что атласный шелк может зрительно увеличить объем. Но если приглянулось платье из этого материла, то хорошим выбором станет модель с запахом, завышенной талией. А если рассматривать креповый шелк, полупрозрачный шифон, то тут стоит остановить свой выбор на просторных платьях и блузах с тонким натуральным подкладом, так как они не будут обтягивать силуэт, пишет MarieClaire.