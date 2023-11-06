Чем закрасить седину, чтобы не испортить волосы: названа лучшая безаммиачная краска до 300 рублей

Специалисты проекта «МаркаКачества» продолжают свои исследования. На этот раз они изучили щадящие средства для окрашивания волос. Эксперты сравнили продукцию разных производителей и назвали тройку лидеров.

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Эти краски великолепно ложатся на седину. При этом в их составе нет ни грамма аммиака. А это значит, что можно не переживать о локонах. Волосы при окрашивании не пострадают.

На первом месте оказался косметический продукт под названием Schwarzkopf Professional Igora Royal. Он не только окрашивает волосы, но и ухаживает за ними. Пряди после использования выглядят здоровыми и блестящими, словно после салонных процедур. Стоимость выше среднего. В районе 750 рублей упаковку.