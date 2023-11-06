Обработку малины от грибка и белых личинок нужно проводить в ноябре — возьмите это средство

Если вы планируете полакомиться малиной в новом сезоне, не забудьте обработать кустарник от грибка и вредителей осенью. Самым подходящим для этого временем считается ноябрь.

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Чтобы ягодные кусты не страдали от грибковых заболеваний, малинник следует опрыскать однопроцентным раствором бордосской жидкости. Этот состав очень эффективен в данном вопросе.

А вот вредителей бордосской жидкостью не истребить. Чтобы избавиться от гроздевой листовертки, малиновой мухи, малинового жука и прочих дармоедов, нужно обработать малинник трехпроцентным раствором хлорофоса.

Если провести эти профилактические мероприятия в конце осени, урожайность кустарника значительно повысится.

Кроме того, в ягоде не будет ни одного белого червячка. Возможно, вы не знали, но эти паразиты являются личинками перечисленных выше вредителей.

Источник: издание belnovosti.by