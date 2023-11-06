Грунт станет черный и рыхлый, а червячков — море: опытные огородники обязательно это делают с грядками осенью

Обычно земля плодородная, если напитана полезными веществами. Кому-то везет и на участке сразу оказывается чернозем. Но чаще всего дачники сталкиваются с глиной или каменистой почвой. Самый простой способ решить проблему это привезти на на огород пару-тройку машин с навозом или компостом, но это опустошит кошелек. Однако есть другой способ, который поможет улучшить почву совершенно бесплатно.
Так отмечается, что начать действовать стоит уже осенью. Нужно подготовить опавшую листву, хвою и лесной перегной.
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Для этого можно просто сходить в лес и набрать в мешки и ведра перечисленные материалы, за которые даже платить не придется. По словам опытных агрономов, больше всего отменного перегноя можно обнаружить под старыми соснами, прямо у ствола дерева.
После этого останется вернуться на свой участок и высыпать все собранные «дары леса» на грядки и в теплицу. Огородники заверяют, что после этого любые культурные растения будут расти не хуже, чем на навозе, пишут Belnovosti.