Можно ли подсвечивать рассаду и комнатные цветы обычной лампочкой — многие не знают

О том, что рассаде и комнатным кустам нужен свет знают все садоводы-огородники. Однако зимой и ранней весной световой день, как правило, не очень длинный. Поэтому приходится пользоваться лампами.

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Но, как выяснилось, для этих целей подходят далеко не все источники света. Многие цветоводы думают, что растениям может помочь самая обычная лампочка.

Они ставят горшки прямо под ней. Однако чудесного преображения не происходит. Растения продолжают желтеть и вытягиваться в длину.

Если вы тоже так делаете, знайте: толку не будет. Агроном Анастасия Коврижных объяснила, что растениям нужны специальные фитолампы. Они принципиально отличаются от комнатных светильников длиной лучей.

Чтобы посадки чувствовали себя комфортно, нужно направить на них волны синего и красного спектра. Первый отвечает за процесс фотосинтеза, а второй нужен для прорастания зерен.

Источник: издание belnovosti.by