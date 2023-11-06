Добавьте всего одну ложку — секретный ингредиент: драники получатся золотистыми и хрустящими

Мало кто знает, что интересный вкус и цвет придает сметана. Этот кисломолочный продукт надо использовать не только в качестве соуса. Его стоит добавить в само блюдо во время готовки.

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