Добавьте всего одну ложку — секретный ингредиент: драники получатся золотистыми и хрустящими

Порой домохозяйки хотят порадовать близких вкусным, но простым блюдом. Одним из самых сытных являются драники. Более того, у них достаточно простой рецепт. Но если не знать про секретный ингредиент, то они получаются не аппетитными на вид, а такое блюдо никто есть не будет, особенно дети. Но опытные домохозяйки раскрыли секрет красивого цвета и аппетитности картофельных оладий.
Мало кто знает, что интересный вкус и цвет придает сметана. Этот кисломолочный продукт надо использовать не только в качестве соуса. Его стоит добавить в само блюдо во время готовки.
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По словам экспертов, достаточно одной столовой ложки продукта, чтобы был шикарный результат. Дело в том, что именно сметана не дает натертому картофелю стать серым. В итоге получаются румяные и вкусные драники с хрустящей корочкой.
А еще один большой плюс — наличие кисломолочного продукта в тесте, как ни странно, делает блюдо менее жирным. Все объясняется тем, что оладьи впитывают меньше масла во время обжаривания, пишут Belnovosti.