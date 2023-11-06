Перестаньте выбрасывать втулки от бумажных полотенец: в хозяйстве они на вес золота

Все еще выбрасываете втулки от бумажных полотенец? Немедленно прекратите. Вы будете всю жизнь корить себя, когда узнаете о том, как можно их использовать в быту. У хитрых хозяек ни она втулка не валяется без дела.

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Во-первых, из нее можно смастерить приспособление для хранения полиэтиленовых мешочков. Все просто. Сделайте вдоль втулки прорезь, поместите в нее рулон с пакетами, а кончик целлофанового мешка вытяните через разрез. Диспансер готов.

Во-вторых, втулку из плотного картона можно использовать вместо тубуса. Конечно, большой плакат в нее не поместится, а вот лист А4 вполне!

И наконец, втулкам можно найти применение в гардеробной. Инструкция такая. Сделайте разрез по всей длине. Наденьте втулку на нижнюю планку вешалки и повесьте на нее брюки. Благодаря этому трюку на одежде не будут формироваться вмятины.

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Источник: Telegram-канале «Современная хозяйка»