Обрезать гортензию осенью или нет - главная тайна садоводов

В Сети ходит много споров по поводу того - обрезать ли на самом деле гортензию осенью или нет. Опытные агрономы советуют это не делать. Ограничиться лишь снятием цветоносов.

То есть аккуратно надо снять пышные шапки и убрать их в компост. А сами побеги оставьте как есть. Лучше всего подрезать сухие и поврежденные ветки ранней весной, так быстрее пойдет рост.

А цветы надо убирать обязательно. Иначе зимой снег будет на них ложиться и нагибать к земле. В итоге ветки могут сломаться, и гортензия погибнет.

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