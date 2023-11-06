Шикарно цветет и не требует света: это дивное растение — просто сокровище для дома

Украсить собственную квартиру можно не только с помощью декоративных элементов или красивых обоев. Зачастую бывает достаточно комнатных растений. Эксперты рассказали о тенелюбивом цветке, которому будет рада любая хозяйка.

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Одним из лучших комнатных цветков считается аглаонема. Это тропическое растение может похвастаться своей неприхотливостью по отношению к солнечному свету. Оно легко прорастает даже в тени.

Особенного внимания заслуживает цветение аглаонемы. В зависимости от сорта листья вырастают монотонно красными, цветными или с небольшими «прожилками».

Ухаживать за аглаонемой несложно. Понадобится только регулярно ее поливать, а также следить за уровнем влажности. Он обязательно должен быть высоким, пишет портал Дом.mail.ru.