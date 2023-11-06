Посеяли тюльпаны по снегу - букетная посадка, мастер-класс

Если на дачном участке выпал снег, а вы не посадили тюльпаны - не беда. Пока лопата входит в землю - сеять можно все, что угодно. Земля еще промерзнуть не успела.

В магазинах в ноябре как раз на луковичные растения делают большие скидки, поэтому это выгодно с экономической точки зрения.

Выбирайте крупные луковицы тюльпанов, они быстрее приживутся.

Яму выкапывайте небольшую. Распределите луковицы тюльпанов по кругу и по центру. Получится букетная посадка.

Сверху посыпьте опилки, налейте деготь и закопайте землей. Сверху припорошите снегом. Все готово!

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