Посеяли тюльпаны по снегу - букетная посадка, мастер-класс

Если на дачном участке выпал снег, а вы не посадили тюльпаны - не беда. Пока лопата входит в землю - сеять можно все, что угодно. Земля еще промерзнуть не успела.
В магазинах в ноябре как раз на луковичные растения делают большие скидки, поэтому это выгодно с экономической точки зрения.
Выбирайте крупные луковицы тюльпанов, они быстрее приживутся.
Яму выкапывайте небольшую. Распределите луковицы тюльпанов по кругу и по центру. Получится букетная посадка.
Сверху посыпьте опилки, налейте деготь и закопайте землей. Сверху припорошите снегом. Все готово!
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