Жимолость будет мощной и здоровой - в ноябре делайте обрезку на пенек

Как обрезать жимолость. Фото: соцсети

Удаляйте все.

Жимолость надо обрезать уже на следующий год после посадки. Тогда кустарник будет давать много урожая.

За лето растение обрастает побегами, которые загущают крону. И лучшее решение - удалить все подряд под пенек. Так делают опытные садоводы.

То есть не надо производить обрезку выборочно, как на других кустарниках - удаляйте все и оставляйте ствол на пять сантиметров.

Ранней весной у жимолости начнут формироваться почки и все пойдет в бурный рост.

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