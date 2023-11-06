Жимолость будет мощной и здоровой - в ноябре делайте обрезку на пенек

Жимолость надо обрезать уже на следующий год после посадки. Тогда кустарник будет давать много урожая.
За лето растение обрастает побегами, которые загущают крону. И лучшее решение - удалить все подряд под пенек. Так делают опытные садоводы.
То есть не надо производить обрезку выборочно, как на других кустарниках - удаляйте все и оставляйте ствол на пять сантиметров.
Ранней весной у жимолости начнут формироваться почки и все пойдет в бурный рост.
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